Bernardeschi lontano da Torino

Ha iniziato a lavorare senza sosta la Juventus, che vuole mettere a segno nuovi colpi importanti nella sessione invernale di calciomercato. Tra pochi giorni, infatti, la finestra di contrattazioni sarà di nuovo aperta e la società bianconera sta mettendo a fuoco i vari profili individuati. L’obiettivo è quello di rilanciare la squadra in questa stagione molto altalenante e riscattare le brutte uscite di fine 2020, specialmente quella contro la Fiorentina: nella sfida dell’Allianz Stadium contro la Viola, infatti, la Juve ha perso per 3-0, subendo una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni. Per questo, il Chief Football Officer bianconero Fabio Paratici sta valutando vari giocatori che potrebbero approdare a Torino.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus si starebbe preparando anche ad alcuni addii. Per fare spazio ai nuovi calciatori che potrebbero essere acquistati nel prossimo mercato, infatti, la società starebbe valutando alcune uscite e due giocatori potrebbero partire. Stiamo parlando di Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi, che non stanno convincendo al massimo in questa prima parte della stagione. Il centrocampista francese sta rendendo al di sotto delle proprie possibilità, mentre l’esterno italiano ha trovato poco spazio e, nelle poche volte in cui è stato impiegato, ha deluso con prestazioni insufficienti.

La Juventus, dunque, sarebbe disposta ad ascoltare le possibili offerte che potrebbero arrivare per i due calciatori, che quindi entrano nella lista dei partenti del CFO bianconero. Tuttavia, il club sarebbe disposto a cedere uno solo tra i due e gli indizi portano al giocatore della Nazionale Italia. Infatti, poco tempo fa Pirlo aveva speso delle parole di ammirazione per Rabiot, reputandolo un grandissimi giocatore. Bernardeschi, dunque, sembra l’indiziato numero uno per lasciare la Juve e fare spazio a nuovi innesti.