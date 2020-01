Bernardeschi lascia da parte i rumors e si concentra sul campo: “Focus on”

TORINO- Periodo non facile per Federico Bernardeschi che, esclusa la gara di coppa Italia contro l’Udinese, sta vedendo poco il campo. Il numero 33 è continuamente al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero in procinto di lasciare la Juventus per unirsi al Barcellona, con cui si starebbe lavorando ad uno scambio con Rakitic. Non ci sono però i rumors al centro dei pensieri dell’ex Fiorentina che, nel suo ultimo post sui social, ha confermato di essere concentrato solamente sul campo. Una foto che lo ritrae durante l’allenamento, descritta dalla frase: “Focus on”: