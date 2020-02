Bernardeschi ko: affaticamento alla gamba destra, Verona in dubbio

TORINO- Arrivano cattive notizie per la Juventus riguardo gli infortuni. Come riportato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale pochi minuti fa, infatti, Federico Bernardeschi ha accusato un affaticamento al muscolo del soleo della gamba destra, che rende a questo punto in dubbio la sua presenza nella sfida di sabato con il Verona: “Federico Bernardeschi, dopo l’allenamento odierno, è stato sottoposto, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Pertanto la sua disponibilità verrà valutata giorno per giorno”.