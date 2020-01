Bernardeschi in cerca di riscatto: “Lavorando come una macchina, pensando con il mio cuore”

TORINO- Vigilia dell’esordio in coppa Italia per la Juventus, che domani sera ricevedrà allo Stadium la visita dell’Udinese, che nel’ultimo turno di campionato ha avuto la meglio sul Sassuolo per 3-0. Tra i possibili protagonisti del match c’è anche Federico Bernardeschi, in cerca di spazio dopo le ultime panchine. Il numero 33, che fin qui non ha affrontato una stagione facile, potrebbe essere provato nell’insolito ruolo di mezzala, come annunciato da Sarri in conferenza. Quello che è certo, è che l’ex Fiorentina vuole il riscatto per smentire gli scettici e lo ha dimostrato nel suo ultimo post su Instagram, descritto con la frase: “Lavorando come una macchina, pensando con il mio cuore”: