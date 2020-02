Bernardeschi, il numero 33 punta la Spal per il rientro

TORINO- Come svelato da Maurizio Sarri in conferenza stampa, Federico Bernardeschi sarà indisponibile anche per la partita di domani con il Brescia. Il talento di Carrara, infatti, non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo a causa del problema fisico che lo ha messo fuorigioco nelle ultime gare. Una situazione che, però, dovrebbe cambiare a breve, visto che il numero 33 punta la partita con la Spal della prossima settimana per tornare in campo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<