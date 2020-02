Bernardeschi, il futuro si decide nei prossimi mesi

TORINO- Ancora da sciogliere i nodi legati al futuro di Federico Bernardeschi. Partito da titolare all’inizio della stagione, con il passare delle partite il numero 33 ha perso il posto, finendo in panchina a causa delle sue prestazioni non all’altezza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, la dirigenza juventina sta seriamente riflettendo sul suo futuro, non chiudendo le porte ad un’eventuale cessione in estate. La Roma segue con attenzione la situazione.

