Bernardeschi, futuro in bilico

TORINO- Anche contro la “sua” Fiorentina, Federico Bernardeschi sembra destinato a ripartire dalla panchina. Il numero 33, che fin qui ha deluso le aspettative, ha ancora pochi mesi per dimostrare di poter stare alla Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza bianconera sta facendo le sue valutazioni dul destino del talento di Carrara, che ha tanto mercato. Se non mostrerà segnali di miglioramento neanche nel nuovo ruolo di mezzala, una cessione non sarebbe utopia.