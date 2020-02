Bernardeschi-Cuadrado, il dubbio della vigilia di Sarri

TORINO- Ancora qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri, che dovrà decidere chi mandare in campo, insieme a Dybala e Ronaldo, nel tridente offensivo contro la Spal. Al momento il favorito appare Juan Cuadrado, tornato da qualche settimana nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco, dopo una prima parte di stagione da terzino. Nelle ultime ore, però, starebbero crescendo le possibilità di rivedere in campo Federico Bernardeschi, tornato tra i convocati dopo l’infortunio che lo aveva colpito nelle socrse settimane. Il numero 33 gode ancora della fiducia dell’ambiente e ha bisogno di occasioni per svoltare un’annata fin qui sottotono.

