Bernardeschi, contro l’Udinese la prima da mezzala?

TORINO- Giorno di gara per la Juventus, che stasera allo Stadium farà il suo esordio in coppa Italia contro l’Udinese. Match che arriva dopo soli tre giorni dalla vittoriosa trasferta di Roma e, per questo motivo, mister Sarri dovrebbe concedere un turno di riposo a diversi calciatori scesi in campo all’Olimpico. Possibile, tra le altre novità, la prima per Federico Bernardeschi nell’insolito ruolo di mezzala. Nella conferenza stampa di ieri, l’allenatore juventino aveva preannunciato la possibilità di vedere il talento di Carrara in questa nuova posizione, per la quale si sta allenando da diverso tempo. Nuova chance, quindi, per l’ex Fiorentina, all’ultima chiamata per guadagnarsi la conferma in bianconero anche per la prossima stagione.