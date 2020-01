Bernardeschi, c’è anche la Roma su di lui

TORINO- Negli ultimi giorni circolano numerose voci che vorrebbero Juventus e Barcellona al lavoro per lo scambio tra Federico Bernardeschi e van Rakitic. Un segnale di come, nonostante l’apprezzamento di Sarri, l’ex Fiorentina non sia più un intoccabile del club bianconero, disposto a privarsene già in questa finestra invernale. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, però, il destino del numero 33 potrebbe essere ancora in serie A, dove la Roma lo starebbe seguendo per sostituire l’infortunato Zaniolo. La partita di domani allo Stadium potrà essere certamente l’occasione per allacciare i discorsi su un’eventuale trattativa.