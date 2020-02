Bernardeschi cambia ancora ruolo

TORINO – Dopo un avvio di stagione da titolarissimo nel ruolo di trequartista, Bernardeschi è stato declassato a mezz’ala, a beneficio di un recuperato Aaron Ramsey che gli ha soffiato il posto dietro le punte. È seguita dunque una lunga serie di panchine per il numero 33, che nel frattempo ha avuto anche qualche acciacco fisico. Oggi Bernardeschi è di nuovo a disposizione, e non è da escludere che possa scendere in campo da titolare contro la Spal. Ma in quale ruolo? Nelle ultime uscite Sarri ha dimostrato di voler tornare al 4-3-3, modulo in cui ‘Berna’ può agire anche da esterno d’attacco, oltre che adattato da mezz’ala.

