Benzema, l’agente spegne le voci di una partenza

TORINO- Punto fermo dell’attacco del Real da ormai un decennio, per Karim Benzema sembrava giunto il momento di lasciare la Spagna per iniziare una nuova avventura. Il centravanti francese sembrava in rotta con i blancos, con la Juventus pronta ad approfittarne per riformare la prolifica coppia con Ronaldo. Ai microfoni di Radio Montecarlo, però, l’agente Karim Djaziri ha smentito le voci di una partenza: “Ha appena prolungato il suo contratto fino al 2022, è ufficiale. Karim è totalmente innamorato del Real Madrid”.

