Bentancur, stangata del giudice sportivo: 3 giornate di squalifica

TORINO- Stangata del giudice sportivo nei confronti di Rodrigo Bentancur, espulso in occasione della supercoppa di ieri. Tre saranno le giornate di squalifica per l’uruguaiano, che sarà costretto a saltare gli impegni contro Cagliari, Roma e Parma, come motivato nel referto del Giudice: “Tre turni a Rodringo Bentancur per la doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (1 giornata). Per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, successivamente al provvedimento di espulsione, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al Quarto Ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un’espressione volgare ed insultante (due giornate ed ammenda)”. L’ex Boca sarà inoltre costretto a pagare una multa del valore di 10.ooo euro.