Bentancur: “Spal squadra tosta, ma vogliamo i tre punti per blindare il primo posto”

TORINO- Rodrigo Bentancur, ai microfoni di JTV, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Spal-Juventus: “Abbiamo bisogno dei tre punti per continuare a stare lì in classifica. La Spal è una squadra coraggiosa, che lotta su ogni pallone e vince molti contrasti, non sarà una partita facile. Quando hanno la possibilità di giocare come vogliono sono pericolosi e lo abbiamo analizzato durante la settimana. Noi dovremo fare la nostra partita e cercare di proporre il nostro calcio”. Ai microfoni di Sky, il numero 30 ha poi aggiunto: “Regista? Sto acquisendo esperienza, mi trovo bene. Sono tranquillo e voglio dare il meglio per la squadra. Spal? Sappiamo che in casa sono una squadra tosta, ma noi abbiamo bisogno dei tre punti e faremo la nostra partita”.

