Bentancur, si lavora per eliminare la clausola

TORINO- Tra i migliori per la Juventus, contro la Roma, c’è stato sicuramente Rodrigo Bentancur. Autore del gol del provvisorio 2-0, l’uruguaiano è risultato fondamentale per i bianconeri, ormai convinti delle sue potenzialità. Maurizio Sarri ha pienamente promosso il ragazzo a titolare e, anche per questo, si lavora all’eliminazione di quella clausola nel contratto che, in caso di eventuale cessione, garantirebbe al Boca il 50% della cifra. Un prezzo elevato da pagare che, però, potrebbe presto essere cancellato con un rinnovo di contratto.