Bentancur ruba il posto a Pjanic?

TORINO – Rodrigo Bentancur è sempre più un elemento insostituibile di questa Juventus. La straordinaria lucidità dell’uruguaiano gli permette di agire anche in cabina di regia, come visto contro la SPAL. La grande crescita di Bentancur coincide con un momento molto negativo di Miralen Pjanic, che potrebbe temporaneamente perdere il posto da titolare e magari approfittarne per ritrovarsi. Se Bentancur dovesse rivelarsi estremamente convincente da regista, potrebbero anche cambiare i piani della dirigenza in vista della prossima estate.