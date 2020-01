Bentancur, probabile presenza dal primo minuto contro l’Udinese

TORINO- La Juventus, dopo il successo sulla Roma di domenica sera, mette per un attimo da parte il campionato per concentrarsi sulla coppa Italia. La serata di domani vedrà l’esordio quest’anno dei bianconeri nella competizione, vinta lo scorso anno dalla Lazio dopo quattro successi di fila per Bonucci e compagni. Diversi dubbi di formazione per Maurizio Sarri che, come dichiarato in conferenza, deciderà solo domani mattina il suo undici titolare. La sensazione, però, è che a centrocampo ci sarà un turno di riposo per Miralem Pjanic, che dovrebbe essere rimpiazzato da Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano, che ha saltato per squalifica le prime due gare del 2020, è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo.