Bentancur: “Ogni partita mi sento meglio. Contento per il primo gol”

TORINO – Il centrocampista della Juve Rodrigo Bentancur, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato della gara di ieri sera contro la Roma.

“Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi abbiamo mollato un po’ nel secondo ma credo che difensivamente anche il secondo tempo sia stato buono. Sono contento per il mio primo gol allo Stadium, che oggi era pieno. Sono molto contento. Ogni partita mi sento meglio. La Juve e i tifosi hanno una grande fiducia in me. Me lo dimostrano ogni giorno”.