Bentancur, il Barcellona prepara l’offerta

TORINO- Ivan Rakitic e Arturo Vidal, la cui posizione è in bilico da mesi, in estate lasceranno presumibilmente il Barcellona, che ha intenzione di avviare un nuovo ciclo basato sui giovani. In sostituzione dei due partenti, il club blaugrana avrebbe posato gli occhi su Rodrigo Bentancur, ormai punto fermo della Juventus anche grazie ai continui infortuni dei suoi compagni di reparto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con i catalani che preparano l’offerta, il club bianconero non avrebbe intenzione di privarsi dell’uruguaiano, che potrebbe essere blindato con un rinnovo.