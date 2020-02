Bentancur, il Barcellona insiste

TORINO- Le buone prestazioni offerte fin qui da Rodrigo Bentancur, oltre a fargli guadagnare un posto da titolare nel centrocampo della Juventus, hanno attirato anche gli interessi degli altri top club europei. Tra questi, come riportato dalla stampa spagnola, ci sarebbe in particolare il Barcellona, pronto a mettere mano al portafoglio per strappare l’uruguaiano ai bianconeri. Tutto, però, lascia pensare a un futuro rinnovo tra il numero 30 e la Vecchia Signora, restia a privarsi di uno dei suoi talenti.

