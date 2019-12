Benatia accoglie Mandzukic nell’Al-Duhail su Instagram

Mario Mandzukic quest’oggi ha ufficialmente accettato l’offerta della squadra qatariota dell’Al-Duhail, firmando un contratto che lo lega alla formazione dove gioca già da tempo un altro ex juventino, Mehdi Benatia. Il difensore marocchino ha subito voluto dare il benvenuto all’attaccante croato postando su Instagram una foto che ritrae i due giocatori quando alzarono insieme in bianconero la Coppa Italia e commentando la stessa in questa maniera: “Benvenuto Mario Mandzukic all’Al-Duhail e nella tua nuova avventura in Qatar. Abbiamo già vinto tanti trofei insieme, ed è arrivato il momento di aggiungerne altri. So che sei molto più che pronto per questa nuova sfida….non vedo l’ora di incontrarti”.