Barzagli presenta il ‘suo’ vino: “In questi anni non l’ho mai pubblicizzato perche il prodotto doveva emergere per la qualità e non per la mia figura”

TORINO – Uno che sicuramente non verrà mai dimenticato dalle parti della Continassa e da tutti i tifosi juventini, è Andrea Barzagli. L’ex difensore infatti, è entrato di fatto nella storia di questo club, diventando uno dei beniamini di tutto il popolo bianconero, grazie alla sua classe, alla sua intelligenza calcistica e all’umiltà d’animo che non gli è mai mancata. Proprio l’ex Juve e Palermo torna a far parlare di se e questa volta non per situazioni che riguardino il calcio. Barzagli infatti, già da diversi anni gestisce un’azienda agricola, intitolata ‘Casematte’ che, è nota per la produzione di ottimi vini di qualità, come si può leggere attraverso il post Instagram, postato dall’ex Campione del Mondo.

“E’ online il nuovo sito web Le Casematte. Cantina Siciliana che ho fondato nel 2008 con il mio socio Gianfranco Sabbatino. Negli anni non l’ho mai pubblicizzata molto perche ci tenevo che il prodotto emergesse per la sua qualità e non per un’associazione al mio personaggio. Oggi, dopo tanti riconoscimenti ricevuti sia da riviste di settore che da appassionati di vino, mi sento libero di poterlo fare e aspetto anche un vostro feedback. Potete acquistare tutti i vini su www.lecasematte.it”. Facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea Barzagli per questa nuova esperienza.