Bartomeu: “Ecco perchè ho scambiato Arthur con Pjanic”

TORINO- Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, è intervenuto a ‘Rac 1‘, intervenendo sul calciomercato del club catalano e commentando le ultime operazioni di calciomercato. Immancabile quindi, il suo giudizio sull’operazione ormai confermata, che vedrà lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur del Barcellona. Queste le sue parole sull’operazione: “Una scelta innanzitutto sportiva e poi economica, ma non per far quadrare i bilanci . A livello tecnico cercavamo da tempo di acquistare Pjanic. Arthur comunque resterà con noi sino alla fine della Champions. Se giocheremo la partita di ritorno degli ottavi di finale con il Napoli al Camp Nou? Se la situazione è normale sarà così, ma stiamo aspettando quello che succede“. Bartomeu ha poi parlato anche dell’attuale tecnico del club, Quique Setién: “”Continueremo insieme ma tutti siamo soggetti ai risultati“. Ci sono state parole anche per quanto riguarda Lautaro Martinez, che secondo il presidente del club, attualmente non rientra nei piani della società.