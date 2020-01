Barella: “L’Inter deve sempre ambire a vincere, stiamo accorciando il gap con la Juve”

TORINO- Nicolà Barella, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida tra la sua Inter e la Juventus che sta caratterizzando questa stagione: “Quando giochi per questa squadra, con dei campioni al fianco e uno degli allenatori migliori al mondo, devi sempre ambire alla vittoria. In futuro poi si farà ancora meglio, la società sa come programmare al meglio le prossime mosse. Il mio pensiero è che dobbiamo giocare sempre per il successo. Stiamo lavorando per accorciare il gap con la Juve, che negli ultimi anni ha dominato in Italia. Continueremo a provarci per accorciarlo ancora di più, lavorando sempre al 110% delle nostre possibilità”.