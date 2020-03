Balotelli, frecciatina alla Juve: “Dovevano farla tornare in testa”

TORINO- In una diretta Instagram organizzata dal noto influencer “Er Faina”, Mario Balotelli ha parlato del campionato e della sua sospensione: “Dovevano far tornare la Juve in testa prima di interromperlo. La Lazio è uno squadrone. Mi auguro il campionato non riprenda, avevo detto dall’inizio che ci saremmo dovuti fermare e in molti si sono arrabbiati con me. Di questo passo, però, arriveremo al 2021 con ancora il Coronavirus, mentre a quest’ora saremmo potuti esserne già fuori. Scudetto? Non dovrebbe andare a nessuno, così come non dovrebbe retrocedere nessuno. Secondo me non si riprenderà il 3 aprile. Champions? Va fermata”.

