Ballotta: “Buffon deve giocare altri due anni per eguagliarmi, supercoppa non scontata”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Radiosei, l’ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato di alcuni temi di casa Juventus: “Buffon? Per eguagliarmi dovrebbe giocare ancora un altro paio di anni. Se lo vuole con decisione e si sente al massimo fisicamente, però, dovrebbe tentare. Supercoppa? Risultato non scontato, anche se la Juventus ha una grande rosa a disposizione. Hanno due top player per ogni ruolo della squadra, ma neanche il campionato è già scritto. La differenza la farà la voglia di vincere. La Lazio, dal canto suo, sta facendo molto bene in questa stagione e grazie alla ritrovata continuità è stabilmente tra le prime”.