Auriemma difende Sarri: “Non è un traditore, mi piacerebbe fosse accolto con un applauso”

TORINO- Dopo il successo in coppa Italia sulla Roma, la Juventus è attesa da un big match anche in campionato, dovendosela vedere in casa del Napoli domani sera. Le attenzioni del pubblico, però, saranno rivolte maggiormente al primo ritorno da avversario di Maurizio Sarri, da giugno sulla panchina degli “odiati” bianconeri. Mentre in molti prospettano dei fischi da parte del pubblico partenopeo, il giornalista di fede azzurra Raffaele Auriemma è voluto andare controcorrente. Con un messaggio, infatti, il noto tifoso napoletano ha voluto spezzare una lancia a favore del mister toscano: “Sarri voglio ricordarlo così e mi piacerebbe se il pubblico di Napoli domenica lo accogliesse come lui fa in questa foto: con un applauso. Trovo stucchevole ed anche un po’ provinciale questa storia dei “traditori”: ma voi al posto suo, cosa avreste fatto?”.