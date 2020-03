Attenta Juve, mezza Europa cerca Tonali

TORINO – Sandro Tonali è probabilmente il prospetto più interessante del panorama calcistico italiano. Centrocampista che abbina grinta e tecnica, capace di giocare in un ruolo che pochi sono in grado di onorare davvero, il classe 2000 è già finito nel mirino della Juventus e delle altre big italiane. Ma non soltanto club italiani hanno messo gli occhi su Tonali: secondo Tuttosport, il Real Madrid e altre squadre spagnole lo starebbero seguendo con grande attenzione. Tutte queste pretendenti rischiano di scatenare una vera e propria asta in estate, che farebbe sicuramente piacere a Cellino e al Brescia, ma che può far schizzare il prezzo del cartellino di Tonali verso le stelle.

