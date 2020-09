TORINO- Ormai andato Gonzalo Higuain, per cui si attende l’ufficialità del passaggio all’Inter Miami, la Juve è in cerca di un attaccante da regalare a mister Pirlo. Sempre viva, come riportato da Sky Sport, la pista che porta a Olivier Giroud, centravanti fuori dai piani tecnici del Chelsea. Il numero 9 francese viene valutato 5 milioni di euro dai londinesi, anche se non è il primo nome in cima alla lista dei desideri.