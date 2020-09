Atletico Madrid: no a Suarez, Morata non verrà ceduto

TORINO- Onda Cero, programma radiofonico spagnolo, riporta importanti novità riguardo la situazione attaccanti in casa Atletico Madrid. Il club colchonero avrebbe confermato di non voler cedere Alvaro Morata, ritenuto ancora un punto fermo nei piani del tecnico Diego Pablo Simeone. Una scelta che porterà inevitabilmente al mancato acquisto di Luis Suarez, pronto a lasciare il Barcellona. Un’ottima notizia per la Juventus, che avrà dunque un ostacolo in meno sulla strada che porta all’acquisto del bomber uruguaiano.