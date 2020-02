Atalanta-Valencia, c’era Paratici in tribuna: tutti i nomi nel mirino

TORINO- Ad assistere al netto successo dell’Atalanta sul Valencia, andato in scena ieri sera a San Siro, c’era anche Fabio Paratici, in tribuna per seguire i progressi di alcuni possibili acquisti. Il primo nome sulla lista è quello dell’esterno tedesco Robin Gosens, che tanto piace a Sarri e che sta disputando una grande annata in fase realizzativa. In casa spagnola, invece, si seguono i profili di Jose Gaya (possibile erede di Alex Sandro sulla fascia sinistra) e Ferran Torres, talento emergente del calcio iberico e seguito da mezza Europa.

