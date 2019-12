Apolloni: “Kulusevski è un ragazzo serio, dovrebbe restare a Parma fino a fine stagione”

TORINO- Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione di Dejan Kulusevski: “È ormai un punto fermo della squadra, ha fiducia in se stesso e può contare su una forma fisica dirompente. Il ragazzo poi è maturo per la sua età, quindi penso farà la scelta giusta sul suo futuro. Io posso solo consigliargli di restare a Parma fino a fine stagione. D’Aversa lo sta valorizzando nel miglior modo possibile. Scudetto? La Juve ha una stabilità forte, mentre l’Inter sta tornando a grandi livelli dopo diversi anni di assenza”.