Aouar, il Psg sfida la Juve

TORINO- In occasione della vittoria del Lione ai danni della Juve, Houssem Aouar si è preso la scena disputando una grande partita, proprio sotto gli occhi degli osservatori della sua possibile futura squadra. Il club bianconero, infatti, è al lavoro per assicurarsi il cartellino del giovane centrocampista, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza del Psg. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, infatti, il club parigino sarebbe pronto a fare follie per il ragazzo.

