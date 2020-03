Aouar, il Lione spara alto: 70 milioni di euro

TORINO- La Juventus, in vista della prossima stagione, sta programmando di aggiungere nuovi rinforzi al proprio centrocampo, reparto spesso nel mirino delle critiche fin qui. I bianconeri, tra i vari profili, seguono anche il francese Houssem Aouar, punto di forza dell’undici titolare del Lione. Il club transalpino, per privarsi del proprio gioiello, ha però sparato alto. Sono infatti ben 70 i milioni di euro richiesti per la cessione del giocatore.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<