Aouar: “A Torino con ambizione, non saremo vittime sacrificali”

TORINO- Protagonista di un’ottima partita, Houssem Aouar ha commentato ai microfoni di RMC Sport le sue impressioni in vista del ritorno dgli ottavi di Champions con la Juve: “Abbiamo fatto una grande partita e dovremo replicare al ritorno. Sappiamo di non essere i favoriti, non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo pensare prima al campionato, ma andremo sicuramente a Torino con ambizione. Non andremo là per fare da vittime sacrificali”.

