Ancora Aguirre: “Ronaldo è madridista, possibile abbia sentito il desiderio di tornare al Real”

TORINO- Edu Aguirre, amico intimo di Cristiano Ronaldo, è tornato a parlare del possibile futuro dell’attaccante ai microfoni di El Chiringuito TV: “Quello che ho detto ieri era una mia personale opinione. Conosco bene Cristiano e so cosa ha provato tornando a Madrid l’altra sera. È stata una notte emozionante, nostalgica, di rincontri… Una notte in cui lui si è sentito a casa. Ronaldo è un madridista e il madridismo gli ha mostrato sostegno incondizionato. Per questo, secondo me, è possibile che lui abbia sentito il desiderio di fare ritorno al Real”.

