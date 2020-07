Anche Zapata sulla lista della Juve

TORINO- Non solo Dzeko e Milik sulla lista della Juventus. Dopo la partita dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta, sulla lista dei possibili colpi di mercato ci sarebbe finito anche Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta. Il giocatore piace alla Juve per forza fisica e qualità realizzative, e, con la giusta spesa, potrebbe sbarcare a Torino a fine campionato, anche se il suo contratto con il club bergamasco non è in scadenza.

