Anche Pinsoglio non si è allenato: attacco influenzale per il portiere

TORINO- La Juventus si è allenata in mattinata al JTC agli ordini di Maurizio Sarri per preparare la gara con la Spal di sabato sera. Assente, tra gli altri, il terzo portiere Carlo Pinsoglio, rimasto a casa per colpa di un attacco influenzale che lo ha costretto a stare a letto invece di partecipare alla seduta a porte aperte. Nulla di grave, comunque, per l’estremo difensore, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta di Ferrara.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<