Anche la UEFA celebra Ronaldo: “Defying gravity”

TORINO – Nella vittoria ottenuta dalla Juventus per 1-2 contro la Sampdoria ieri sera, Cristiano Ronaldo è ancora andato in gol.

Tre sono le reti del portoghese nelle ultime due partite, con il problema al ginocchio che sembra ormai un lontano ricordo. Il grande colpo di testa di ieri è stato celebrato sul web da molti, ai quali questa mattina si è aggiunta anche la UEFA che, tramite il suo account Instagram, ha celebrato il portoghese: “Defying gravity” la descrizione della foto, che mostra Ronaldo mentre colpisce di testa. Ma intanto, proprio in queste ore, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato: Paratici sblocca il mercato, doppio scambio in arrivo per gennaio (e non solo!) >>>VAI ALLA NOTIZIA