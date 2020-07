Anche la Roma su Milik

TORINO- Non solo Juventus. Nel futuro dell’attaccante polacco, che con ogni probabilità a fine stagione saluterà Napoli per andare altrove, c’è anche la Roma. I giallorossi infatti, si sarebbero messi alla finestra in attesa di conoscere il futuro di Edin Dzeko: se partirà, allora la Roma proverà a portare a casa Milik. Da battere però, c’è la concorrenza della Juventus, che dovrà invece sostituire Gonzalo Higuain. Insomma, un vero e proprio valzer di punte.

