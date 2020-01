Anche De Rossi dice addio al calcio: è Buffon l’unico Campione del Mondo del 2006 in attività

TORINO – Come risaputo, gli anni passano per tutti e anche nel mondo del calcio siamo stati costretti in passato a salutare campioni che per decenni ci hanno regalato magie e gol all’interno di un campo da calcio, come capitato gia con Francesco Totti, Alex Del Piero o Paolo Maldini ad esempio. Ieri, è stata anche la volta di Daniele De Rossi che, lascia il Boca e il calcio giocato dopo appena 6 mesi trascorsi distanti da Roma, per dedicare piu tempo a sua figlia e alla sua famiglia. Questo addio ha anche un sapore particolare per il portierone della Juve Gigi Buffon che, resta di fatto l’unico giocatore in attività, tra gli eroi che hanno conquistato Berlino nel 2006, portando l’Italia sul tetto del mondo. Questo ovviamente non può che essere un motivo di grande orgoglio per l’estremo difensore, anche se inevitabilmente il tempo continua a passare.