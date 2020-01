Ancelotti: “Emre Can? Quello che si legge sui giornali è sbagliato”

TORINO- In questi giorni, vista la volontà del ragazzo di rilanciarsi lontano da Torino, sta girando la voce di una possibile offerta da 35 milioni da pare dell’Everton per Emre Can. Il tedesco, che tradirebbe così il Liverpool, non sarebbe però così vicino ad un ritorno in Premier. A confermarlo è Carlo Ancelotti che, in conferenza stampa, ha dichiarato: “Penso di aver già detto più e più volte che, tutti nomi che leggete sui giornali, non sono corretti. Oggi lo ripeto nuovamente: i giornali hanno torto, i nomi che ci hanno accostato non ci interessano”.