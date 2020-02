Anastasio: “Mai stato amico di Sarri, non recrimino sulle sue scelte”

TORINO- Tra i protagonisti in gara in questo settantesimo festival di Sanremo c’è anche il rapper Anastasio, originario di Napoli e grande tifoso del club azzurro. Inevitabile che, nella sua intervista ai microfoni di Sky Sport, gli venisse chiesto anche del passaggio di Sarri alla Juventus, vissuto come un tradimento da gran parte del popolo partenopeo. Il rapper è stato breve ma molto chiaro: “Gli dedicai un pezzo quando allenava il Napoli, ma non sono mai stato un suo amico. Juve? Ha fatto una scelta per il bene della sua carriera e quindi non mi metto a recriminare”.