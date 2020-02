Amadeus: “Ronaldo molto disponibile, la sua maglia la appenderò in casa”

TORINO- Amadeus, che ha da poco concluso la conduzione del settantesimo festival di Sanremo, è tornato a parlare della presenza di Cristiano Ronaldo nella serata di giovedì ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “I campioni come lui sono di tutti i tifosi. Sono molto british come tifoso, in passato feci una foto con Van Basten perchè era un grande. Anche mio figlio, nonostante giochi nei pulcini dell’Inter, era molto contento di essere seduto vicino a Cr7. La sua maglia autografata la incornicerò e la appenderò in casa. Scudetto? L’Inter ha un ottimo allenatore e i nuovi acquisti possono dare una grande mano”.