Altafini: “Troppo nervosismo, Agnelli avrebbe dovuto proteggere Sarri. Scudetto? Non dico la Juve sia sazia, ma…”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante bianconero Josè Altafini ha parlato della situazione in casa Juve: “Mi angoscia quando sento dire che i giocatori non hanno assimilato gli ordini dell’allenatore. I calciatori sono forti se giocano nella propria posizione, se sono liberi di esprimere il proprio estro. C’è molto nervosismo, ma la Juve è ancora in corsa per la Champions e non va dimenticata la rimonta sull’Atletico Madrid della passata stagione. Bonucci? Certe cose vanno dette dai dirigenti, non è compito suo. Guardiola? Errore grandissimo da parte di Agnelli parlarne. Avrebbe dovuto proteggere Sarri. Scudetto? Lazio favorita, gioca meglio di tutte. Non dico la Juve sia sazia, però…”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<