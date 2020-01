TORINO- Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Josè Altafini, doppio grande ex, ha detto la sua su Napoli-Juventus in programma questa sera: “Onestamente non ho idea di come finirà la partita, ma spero vincano gli azzurri. Sarri? Non è un traditore, è brutto etichettare una persona con questo termine e penso non vada fatto. Quando si vuole andare via da un posto, allora, bisogna andare via. Core ingrato? Higuain è stato venduto alla Juve, non io”.