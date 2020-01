Allegri, United prima opzione per il ritorno

TORINO- La sconfitta casalinga contro il Burnely ha gettato il Manchester United in una crisi sempre più nera, certificata come il peggior inizio di stagione di sempre. Inevitabile, quindi, che la dirigenza dei Red Devils stia pensando di non puntare più sulla guida tecnica di Solskjaer, che a fine stagione verrà probabilmente esonerato. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il favorito a sostituire il norvegese sarebbe Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, ancora in cerca di una panchina dopo l’addio ai bianconeri, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il club inglese, di cui potrebbe diventare presto la nuova guida tecnica.