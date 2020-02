Allegri: “Ronaldo incredibile, ma da solo non è più forte della Juve. Spero di trovare una nuova panchina l’anno prossimo”

TORINO- Dalla Francia, dove è in corso la presentazione del suo ultimo libro, Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando anche argomenti come la Juve e la Champions: “Ronaldo è un calciatore incredibile. Ha vinto tutto, ha molti soldi ma riesce comunque a stabilire obiettivi sempre nuovi. Se vuoi restare a certi livelli devi essere disposto al sacrificio e al duro lavoro. Da solo, però, non è più forte della Juve. Champions? Serve fortuna, ma anche porre le basi per arrivare al top nel momento clou della stagione. Quest’anno la competizione mi sembra aperta, non vedo una favorita principale. Psg? Leonardo mi ha chiamato ultimamente. Al momento, però, sono a riposo e penso a godermi il tempo in famiglia. Spero di trovare un nuovo lavoro per la prossima stagione, ma vedremo”.

