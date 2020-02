Allegri, il tempo è galantuomo: ora il web lo invoca

TORINO – Dopo un ultimo anno all’insegna delle contestazioni e della spasmodica ripetizione dello slogan “Allegri out”, i tifosi bianconeri invertono la tendenza. Il tifo da social network, che con tanta veemenza invocava l’esonero dell’ex allenatore, ora sembra averne riconosciuto le capacità. La differenza tra vincere e non vincere è sottile, e anche molto semplice. In molti se ne stanno finalmente accorgendo, e ora il web bianconero comincia a invocare un ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

