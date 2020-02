Allegri conteso da Manchester United e PSG

TORINO – “Se mi abituo troppo alle vacanze poi non lavoro più”. Così Massimiliano Allegri ha annunciato il suo ritorno in panchina, che molto probabilmente avverrà all’inizio della prossima stagione. L’ex allenatore bianconero, pur ancora sotto contratto con la Juventus, è finito nel mirino di due top club europei. Stando ai media francesi, Leonardo lo vedrebbe molto bene al PSG come successore di Tuchel. A Manchester, sponda United, la dirigenza ha fatto discorsi molto simili riguardo all’eredità di Solksjaer.

